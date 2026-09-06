Лавров побачив "провісників війни" у реакції Берліна на дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпцига

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров побачив "провісників війни" у звинуваченнях на адресу Москви та заходи у відповідь через дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує "Интерфакс".

Лавров побачив "сигнали про початок справжньої війни" у реакції Німеччини та партнерів на інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига.

"Знайшли якийсь там дрон. Сказали, що це російський дрон, ніхто не став розбиратися. По великому рахунку, це початок справжньої війни", – заявив очільник МЗС РФ.

"Вигнали генконсульство з Бонна, оголосили, що вони розірвали угоду. Закривають "Русский дом" у Берлінії. Пам’ятаю, перед початком Другої світової війни, точніше Великої вітчизняної війни, німці також закривали свої дипломатичні місії", – додав Лавров.

Він продовжив, що вбачає такі ж сигнали у намірах Німеччини зміцнювати свої збройні сили.

"Усі ті оголошення, які робив Мерц, про те, що він зробить Німеччину знову першою військовою потугою у Європі – вони отримують практичне втілення. Він, по суті, йде нам війну оголошувати. Уроки історії зовсім не вивчені, виявляється, що ці метастази нацизму почали пробиватися", – заявив Сергєй Лавров, додавши, що у Кремлі напевно "зроблять висновки".

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Берлін та багато європейських столиць у зв’язку з цим викликали російських послів.

Посол США при НАТО заявив, що країни Альянсу не терпітимуть такі інциденти, як у Лейпцигу. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін "не планує атакувати НАТО".