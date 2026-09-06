Лавров видит "предвестников войны" в реакции Берлина на дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига

Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит "предвестников войны" в обвинениях в адрес Москвы и ответных мерах в связи с появлением дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует "Интерфакс".

Лавров усмотрел "сигналы о начале настоящей войны" в реакции Германии и партнеров на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига.

"Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей", – заявил глава МИД РФ.

"Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", – добавил Лавров.

Он продолжил, что видит такие же сигналы в намерениях Германии укреплять свои вооруженные силы.

"Все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе – они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем, оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться", – заявил Сергей Лавров, добавив, что в Кремле "сделают выводы".

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Берлин и многие европейские столицы в связи с этим вызвали российских послов.

Посол США при НАТО заявил, что страны Альянса не будут терпеть такие инциденты, как в Лейпциге. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Путин "не планирует атаковать НАТО".