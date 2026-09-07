СМИ выяснили, какие три страны ЕС заблокировали новую оборонную инициативу Каллас

Франция, Италия и Германия в последний момент добились отмены предложения главы дипломатии ЕС Каи Каллас о создании новой группы высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой входили бы бывшие политические и военные лидеры.

Об этом стало известно изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Всего шесть дней назад Каллас заявила, что намерена объединить "самые яркие умы", чтобы генерировать свежие идеи для будущего европейской обороны. Однако, по словам многочисленных чиновников и лиц, причастных к этому процессу, от этой идеи пришлось отказаться после сопротивления, которое в последний момент выразили несколько стран ЕС.

"Некоторые государства-члены считали, что на данный момент это не тот путь, которым следует идти. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу", – отметил представитель ЕС.

Считается, что за отменой в последний момент стоят Франция, Италия и Германия. Издание обратилось к правительствам всех трех стран за комментариями, но на момент публикации ответа не получило.

Презентация группы должна была состояться в Брюсселе в понедельник утром. Ожидалось, что на ней будут присутствовать около 150 человек из институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО.

Имена членов группы офис Каллас держал в тайне, но, по словам трёх дипломатов, предполагалось, что группу возглавит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а в её состав войдут бывшие министры обороны.

Напомним, Кая Каллас возглавляет закулисные усилия против франко-немецких планов по реформированию Европейской службы внешних дел, которую она возглавляет.

Напомним, 1 сентября Каллас объявила о создании группы высокого уровня, состоящей из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.