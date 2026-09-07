Трамп оцінив ідею перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував ШІ-відео, на якому він замінює слово "Мексико" у назві штату на "Америка". Трамп заявив, що ідея зміни назви йому подобається, назвавши новий варіант "значно престижнішим і красивішим".

"Багато хто пропонував перейменувати Нью-Мексико – один із найбільших штатів, де коли-небудь відбувалися фальсифікації виборів, – на Нью-Америка. Це звучало б набагато престижніше й красивіше для мешканців цього потенційно неймовірного штату. Вау, мені це дуже подобається", – написав Трамп.

Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT – Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

Нагадаємо, 2 вересня Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа".

Наприкінці серпня Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою.

У 2025 році він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.