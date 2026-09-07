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Трамп оцінив ідею перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка

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Новини — Понеділок, 7 вересня 2026, 12:24 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував ШІ-відео, на якому він замінює слово "Мексико" у назві штату на "Америка". Трамп заявив, що ідея зміни назви йому подобається, назвавши новий варіант "значно престижнішим і красивішим".

"Багато хто пропонував перейменувати Нью-Мексико – один із найбільших штатів, де коли-небудь відбувалися фальсифікації виборів, – на Нью-Америка. Це звучало б набагато престижніше й красивіше для мешканців цього потенційно неймовірного штату. Вау, мені це дуже подобається", – написав Трамп.

Нагадаємо, 2 вересня Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа". 

Наприкінці серпня Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою.

У 2025 році він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.

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