Трамп оценил идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америку

Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америку.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, на котором он заменяет слово "Мексико" в названии штата на "Америка". Трамп заявил, что идея смены названия ему нравится, назвав новый вариант "гораздо более престижным и красивым".

"Многие предлагали переименовать Нью-Мексико – один из крупнейших штатов, где когда-либо имели место фальсификации выборов, – в Нью-Америку. Это звучало бы гораздо престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это очень нравится", – написал Трамп.

Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT – Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

Напомним, 2 сентября Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой.

В 2025 году он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.