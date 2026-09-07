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Трамп оценил идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америку

Новости — Понедельник, 7 сентября 2026, 12:24 — Кристина Бондарева

Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америку.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, на котором он заменяет слово "Мексико" в названии штата на "Америка". Трамп заявил, что идея смены названия ему нравится, назвав новый вариант "гораздо более престижным и красивым".

"Многие предлагали переименовать Нью-Мексико – один из крупнейших штатов, где когда-либо имели место фальсификации выборов, – в Нью-Америку. Это звучало бы гораздо престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это очень нравится", – написал Трамп.

Напомним, 2 сентября Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой.

В 2025 году он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

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Трамп США
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