У ЄС планують запровадити систему раннього попередження щодо міграції після кризи в Сеуті

Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер вважає, що після напливу мігрантів до Сеути в липні цього року європейська прикордонна служба потребує вдосконалення, насамперед у сфері раннього виявлення подібних подій.

Про це повідомляє ORF, пише "Європейська правда".

Магнус Бруннер у розмові з австрійськими ЗМІ оголосив про створення європейської системи раннього попередження, яка, серед іншого, має забезпечити більш ретельний моніторинг соціальних мереж.

"У цьому нам також допомогла б запропонована нами реформа Європолу", – зазначив Бруннер.

Ця установа має відігравати більш активну роль, "особливо коли йдеться про моніторинг соціальних мереж", зазначив єврокомісар. Більшу роль у цьому може відіграти й агентство ЄС з охорони кордонів Frontex. Його планують реформувати восени. За словами Бруннера, таким чином вдасться створити своєрідну систему раннього попередження.

Водночас Бруннер має намір розширити співпрацю з третіми країнами. Наразі ведуться переговори з Марокко щодо укладення стратегічної угоди, в якій, з європейської точки зору, важливу роль має відігравати питання міграції. Мета полягає в тому, щоб активізувати "міграційну дипломатію" Європи.

Нагадаємо, поліція Марокко затримала щонайменше 111 людей, які намагалася незаконно проникнути до іспанського анклаву Сеута у суботу, 15 серпня.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до Сеути.