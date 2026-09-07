В ЕС планируют внедрить систему раннего предупреждения о миграции после кризиса в Сеуте

Комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер считает, что после наплыва мигрантов в Сеуту в июле этого года европейская пограничная служба нуждается в совершенствовании, прежде всего в сфере раннего выявления подобных событий.

Об этом сообщает ORF, пишет "Европейская правда".

Магнус Бруннер в беседе с австрийскими СМИ объявил о создании европейской системы раннего предупреждения, которая, среди прочего, должна обеспечить более тщательный мониторинг социальных сетей.

"В этом нам также помогла бы предложенная нами реформа Европола", – отметил Бруннер.

Европол должен играть более активную роль, "особенно когда речь идет о мониторинге социальных сетей", отметил еврокомиссар. Большую роль в этом может сыграть и агентство ЕС по охране границ Frontex. Его планируют реформировать осенью. По словам Бруннера, таким образом удастся создать своеобразную систему раннего предупреждения.

В то же время Бруннер намерен расширить сотрудничество с третьими странами. В настоящее время ведутся переговоры с Марокко о заключении стратегического соглашения, в котором, с европейской точки зрения, важную роль должен играть вопрос миграции. Цель заключается в том, чтобы активизировать "миграционную дипломатию" Европы.

Напомним, полиция Марокко задержала по меньшей мере 111 человек, которые пытались незаконно проникнуть в испанскую Сеуту в субботу, 15 августа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту.