Лидер ультраправых Германии хочет увеличить поддержку своей партии до 40%

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа ультраправых на выборах в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне.

Заявление Вайдель в понедельник приводит Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Вайдель назвала результаты выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт "исторической победой". Она поздравила победителя выборов Ульриха Зигмунда и поблагодарила всех агитаторов и избирателей.

Такой результат она связывает, в частности, с мобилизацией тех, кто ранее не голосовал, а также с привлечением голосов сторонников других партий. "Все это хорошо для демократии в Германии и в Саксонии-Анхальт", – заявила сопредседатель "АдГ".

По её словам, избиратели утратили доверие к партии Фридриха Мерца – Христианско-демократическому союзу, поскольку перед выборами она даёт обещания, которых затем не выполняет.

Вайдель отметила, что "ХДС/ХСС больше никогда не выиграет выборы в Бундестаг".

Она подчеркнула, что отрыв в опросах уже сейчас слишком велик, и что ее партия стремится нарастить поддержку как минимум до 40%.

Последние опросы показывают, что "АдГ" поддерживают 28% избирателей. Очередные парламентские выборы в Германии должны состояться в 2029 году.

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу "АдГ" с 43,8%, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.