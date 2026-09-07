У Франції оновився сорокаградусний спекотний рекорд для вересня

У Франції вперше в історії спостережень зафіксували у вересні температуру 40,3°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Метеорологічне агентство Météo-France повідомило, що у муніципалітеті Лавор в Окситанії, на південному заході країни, вдень 6 вересня зафіксували 40,3°C – історично найвищу температуру на території Франції для вересня.

До цього рекордним був показник від 12 вересня 2022 року, коли у департаменті Ланди цього ж регіону зафіксували 40,2°C.

Остання хвиля спеки накрила Францію у четвер минулого тижня та, за прогнозами, почне спадати з понеділка-вівторка.

У Météo-France зазначили, що останніми роками пізні хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими через кліматичні зміни.

В Іспанії минулого тижня зафіксували рекордний спекотний показник 2026 року – 45,7°C у місті Ель-Гранадо на південному заході.