Во Франции обновился 40-градусный рекорд жары для сентября

Во Франции впервые за всю историю наблюдений в сентябре зафиксировали температуру 40,3°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое агентство Météo-France сообщило, что в муниципалитете Лавор в Окситании, на юго-западе страны, днём 6 сентября зафиксировали 40,3°C – исторически самую высокую температуру на территории Франции для сентября.

До этого рекордным был показатель от 12 сентября 2022 года, когда в департаменте Ланды этого же региона зафиксировали 40,2°C.

Последняя волна жары обрушилась на Францию в четверг на прошлой неделе и, по прогнозам, начнет спадать с понедельника-вторника.

В Météo-France отметили, что в последние годы поздние волны жары становятся чаще и интенсивнее из-за климатических изменений.

В Испании на прошлой неделе зафиксировали рекордный показатель жары 2026 года – 45,7°C в городе Эль-Гранадо на юго-западе.