В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности возобновления трехсторонних переговоров по поводу российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 7 сентября, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что пока рано говорить о сроках и месте проведения трехсторонних переговоров.

"Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата", – сказал он.

Накануне спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, которая за последние два дня посетила Киев и Москву, было "сблизить стороны".

По словам президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.

Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы "не гарантировано", но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели. Он также заявил, что Трамп решительно настроен положить конец российско-украинской войне.