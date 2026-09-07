Зеленский после визита представителей Трампа: "Готовим следующие встречи и взаимодействие"

Президент Владимир Зеленский после встречи со специальными представителями своего американского визави Дональда Трампа заявил о подготовке следующих встреч и соответствующей коммуникации.

Об этом он сообщил в соцсетях в понедельник, 7 сентября, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что по итогам встреч в Киеве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером провел совещание с переговорной группой.

"Провели три раунда переговоров. Вместе с нами также присутствовали представители Е3 – Франции, Великобритании и Германии. Отдельно еще вчера поговорил со Стивом и Джаредом тет-а-тет по итогам дня. Самое главное – продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия была", – отметил украинский президент.

Он отметил, что во время встреч обсудили потребности Украины в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет.

"Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда", – добавил Зеленский.

Накануне Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, которая за последние два дня посетила Киев и Москву, было "сблизить стороны".

По словам Зеленского, в ходе переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса, а также достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.

Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы "не гарантировано", но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели. Он также заявил, что Трамп решительно настроен положить конец российско-украинской войне.