Мерц прокомментировал провал своей партии на выборах в Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября самым тяжелым поражением для своей партии за последнее десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Как пишет "Европейская правда", заявление Мерца приводит издание Bild.

Мерц выступил на пресс-конференции, на которой отметил, что результат выборов не может остаться без последствий. "Это самое тяжелое поражение для ХДС за последние годы, даже за десятилетие", – сказал он, однако не уточнив, о каких последствиях идет речь.

Лидер ХДС и канцлер заявил, что Германии нужны реформы, и федеральное правительство должно их реализовать.

"Моя решимость реализовать курс реформ не сломлена. Фразы "Нам нужно лучше в этом разобраться" уже недостаточно. Жизненная ситуация многих людей сложна", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что "осознает свою личную ответственность" и понимает общую ситуацию, которая "обязывает продолжать совместную работу". Таким образом Мерц развеял любые спекуляции о своей возможной отставке.

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

ХДС Мерца по итогам выборов потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.