Партія Мерца переходить в опозицію в Саксонії-Ангальт після тріумфу "АдН"

Християнські демократи німецького канцлера Фрідріха Мерца більше не мають мандата на управління у східній землі Саксонія-Ангальт.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у понеділок чинний прем’єр-міністр землі від ХДС Свен Шульце, його цитує Spiegel.

Шульце визнав, що результат партії на земельних виборах 6 вересня недостатній для того, аби керувати далі.

"Ми, як ХДС, більше не маємо мандата на формування уряду. Ми – опозиція. Мандат на формування уряду тепер належить партії "АдН", – сказав політик.

У понеділок ввечері він виступить перед регіональним виконавчим комітетом партії, а у вівторок відбудеться засідання фракції.

Шульце зазначив, що запропонує регіональному виконавчому комітету ХДС порядок дій, "як ми можемо з цим впоратися". Про що саме йдеться, він не уточнив.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт 6 вересня найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Результати голосування підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Натомість ХДС втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.