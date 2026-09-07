Партия Мерца переходит в оппозицию в Саксонии-Анхальт после триумфа "АдГ"

Христианские демократы немецкого канцлера Фридриха Мерца лишились мандата на управление в восточной земле Саксония-Анхальт.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в понедельник действующий премьер-министр земли от ХДС Свен Шульце, его цитирует Spiegel.

Шульце признал, что результат партии на земельных выборах 6 сентября недостаточен для того, чтобы продолжать управлять.

"Мы, как ХДС, больше не имеем мандата на формирование правительства. Мы – оппозиция. Мандат на формирование правительства теперь принадлежит партии "АдГ", – сказал политик.

В понедельник вечером он выступит перед региональным исполнительным комитетом партии, а во вторник состоится заседание фракции.

Шульце отметил, что предложит региональному исполнительному комитету ХДС план действий, "как мы можем с этим справиться". О чем именно идет речь, он не уточнил.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Результаты голосования подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии". В свою очередь ХДС потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.