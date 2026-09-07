Швеция приобретёт американские системы HIMARS

Шведское правительство одобрило закупку около десятка реактивных артиллерийских систем HIMARS у американской компании Lockheed Martin.

Об этом сообщает Sweden Herald со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона, пишет "Европейская правда".

В понедельник правительство дало зеленый свет Шведскому управлению оборонного материального обеспечения (FMV) на закупку систем HIMARS для нужд армии стоимостью 7 млрд шведских крон (732 млн долларов).

Сделка предусматривает поставку десяти пусковых установок, изготовленных компанией Lockheed Martin, а также значительного количества боеприпасов. По словам министра обороны, первые поставки могут состояться уже в следующем году.

"Это укрепляет наши оборонные возможности и затрудняет возможность нападения на Швецию", – отметил Йонсон.

В настоящее время шведская армия не располагает системами реактивной артиллерии. Приобретение HIMARS также означает, что артиллерия Швеции получит большую дальность стрельбы – от 80 до 300 километров в зависимости от используемых боеприпасов.

"Это дает нам возможность поражать цели на значительно больших расстояниях, чем с помощью старой артиллерии", – пояснил Йонсон.

Сообщалось, что в июле Эстония начала переговоры о закупке ракет большой дальности для HIMARS.

В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В том же месяце Эстония заказала у США ещё три РСЗО HIMARS, в дополнение к шести, которые уже поступили в страну.