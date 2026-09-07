Корецкий просил Домбровскиса найти решение по замороженным активам РФ

Вопрос об использовании замороженных в Евросоюзе активов России для финансовой поддержки Украины поднимался во время видеоконференции еврокомиссара Валдиса Домбровскиса с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в понедельник, 7 сентября, по инициативе украинской стороны.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Корецкий во время беседы с Домбровскисом поднял вопрос об использовании замороженных активов РФ в интересах Украины.

"Позвольте лишь сказать, что этот вопрос был поднят украинской стороной, и Комиссия подтвердила то, о чем мы, кстати, неоднократно заявляли в течение последних нескольких недель: этот вопрос никогда не снимался с повестки дня", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Европейский совет призвал Совет ЕС и Европейский парламент продолжить рассмотрение технических и правовых аспектов этого предложения.

"Итак, оно (вопрос об использовании замороженных активов РФ в интересах Украины. – "ЕП") остается на повестке дня", – отметил пресс-секретарь.

Балаж Уйвари добавил, что в конце прошлого года "в Совете не было достаточной поддержки, и именно поэтому предложение не удалось принять в то время".

Как сообщала "ЕвроПравда", после видеоконференции еврокомиссара Валдиса Домбровскиса с премьер-министром Украины Сергеем Корецким 7 сентября в Еврокомиссии заявили, что пока рано называть конкретную сумму финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах, причем работа над её определением продолжится на техническом уровне.

Напомним, вопрос о возможном использовании замороженных активов России в интересах Украины поднимался во время неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Уиклоу (Ирландия) 2 сентября.

Накануне "Европейская правда" сообщала со ссылкой на собственные источники, что для правительства Бельгии вопрос передачи замороженных активов РФ в поддержку Украины не закрыт полностью, но Брюссель не снял предостережения, озвученные им в декабре 2025 года.

Ранее Швеция, Нидерланды, Испания и Польша направили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.