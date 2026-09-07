Винищувачі НАТО тричі підіймалися у повітря над країнами Балтії через російські літаки

Винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії, минулого тижня кілька разів підіймалися у повітря через російські літаки, які рухалися з порушеннями правил польотів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві прозвітували про інциденти за участі російських літаків, які відбулися з 31 серпня по 6 вересня над країнами Балтії.

31 серпня винищувачі повітряного патрулювання НАТО здійснили політ для ідентифікації розвідувального літака РФ Іл-20. Літак-розвідник летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області. Як зазначається, Іл-20 рухався без увімкненого транспондера, без плану польоту та підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVC).

1 вересня винищувачі НАТО підіймалися в повітря, щоб ідентифікувати та перехопити об'єкт, який проник на територію Естонії з Росії. Пізніше літаки провели патрулювання вздовж естонсько-російського кордону. Про який об’єкт йдеться – у Міноборони Литви не уточнили.

5 вересня 12 винищувачів повітряного патрулювання Альянсу злетіли для ідентифікації російського літака Іл-20. Він прямував з РФ до Калінінградської області. Як і в попередньому випадку, літак рухався без увімкненого транспондера, без плану польоту та підтримував радіозв'язок з RSVC.

3 вересня стало відомо, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, який загрожував цивільній авіації.

31 серпня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

А в липні Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.