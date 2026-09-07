Истребители НАТО трижды поднимались в воздух над странами Балтии из-за российских самолетов

Истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии, на прошлой неделе несколько раз поднимались в воздух из-за российских самолетов, которые двигались с нарушениями правил полетов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отчитались об инцидентах с участием российских самолетов, которые произошли с 31 августа по 6 сентября над странами Балтии.

31 августа истребители воздушного патрулирования НАТО совершили полет для идентификации разведывательного самолета РФ Ил-20. Разведывательный самолет летел в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область. Как отмечается, Ил-20 летел без включенного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVC).

1 сентября истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать и перехватить объект, проникший на территорию Эстонии из России. Позже самолеты провели патрулирование вдоль эстонско-российской границы. О каком объекте идет речь – в Минобороны Литвы не уточнили.

5 сентября 12 истребителей воздушного патрулирования Альянса взлетели для идентификации российского самолета Ил-20. Он направлялся из РФ в Калининградскую область. Как и в предыдущем случае, самолёт летел без включённого транспондера, без плана полёта и поддерживал радиосвязь с RSVC.

3 сентября стало известно, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолёт, который представлял угрозу для гражданской авиации.

31 августа польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

А в июле Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, которые взлетели из Калининградской области.