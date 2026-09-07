У Франції прогнозують найменший урожай вина за майже 70 років через спеку

Виробництво вина у Франції цього року, ймовірно, опуститься нижче 3,4 млрд літрів внаслідок сильної посухи, яка завдала значної шкоди виноградникам по всій країні.

Про це йдеться в оцінці статистичної служби французького Міністерства сільського господарства Agreste, передає Politico, пише "Європейська правда".

Високі температури спричинили на виноградниках сонячні опіки, опадання листя та зморщування ягід. Спека також значно прискорила дозрівання винограду, а через це більшість французьких виноробів розпочали збір урожаю вже в серпні.

Як зазначається, найбільше постраждав регіон Шампань, де цьогорічний урожай став найранішим за всю історію спостережень. Виноградарі поспішали зібрати виноград до надмірного підвищення рівня цукру, яке могло б призвести до занадто високого потенційного вмісту алкоголю у вині.

Очікується, що виробництво в Шампані скоротиться приблизно вдвічі, а середня вага виноградних грон стане найнижчою за останні 20 років.

Водночас у південному регіоні Лангедок-Руссільйон прогнозують зростання виробництва приблизно на 5% порівняно з минулим роком. Однак навіть після цього відновлення показник залишатиметься приблизно на 8% нижчим за середній рівень останніх п’яти років.

Якщо прогноз французького уряду підтвердиться, цьогорічний урожай стане найменшим у країні з 1957 року.

Повідомляли, що Франція у вересні готується до нової хвилі спеки, під час якої на південному заході країни температура повітря у вихідні може сягнути 40°C.

Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях велася боротьба з лісовими пожежами. Рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Міністерка охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбу прогнозує, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.