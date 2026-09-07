Во Франции прогнозируют самый низкий урожай винограда за почти 70 лет из-за жары

Производство вина во Франции в этом году, вероятно, опустится ниже 3,4 млрд литров из-за сильной засухи, нанесшей значительный ущерб виноградникам по всей стране.

Об этом говорится в оценке статистической службы французского Министерства сельского хозяйства Agreste, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Высокие температуры привели к солнечным ожогам на виноградниках, опадению листьев и сморщиванию ягод. Жара также значительно ускорила созревание винограда, из-за чего большинство французских виноделов приступили к сбору урожая уже в августе.

Как отмечается, больше всего пострадал регион Шампань, где урожай этого года стал самым ранним за всю историю наблюдений. Виноградари спешили собрать виноград до чрезмерного повышения уровня сахара, которое могло бы привести к слишком высокому потенциальному содержанию алкоголя в вине.

Ожидается, что производство в Шампани сократится примерно вдвое, а средний вес виноградных гроздей станет самым низким за последние 20 лет.

В то же время в южном регионе Лангедок-Руссильон прогнозируют рост производства примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Однако даже после этого восстановления показатель останется примерно на 8% ниже среднего уровня последних пяти лет.

Если прогноз французского правительства подтвердится, урожай этого года станет самым небольшим в стране с 1957 года.

Сообщалось, что Франция в сентябре готовится к новой волне жары, во время которой на юго-западе страны температура воздуха в выходные может достигнуть 40 °C.

За лето Франция пережила три волны жары. На юге во многих местах велась борьба с лесными пожарами. Уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Министр охраны окружающей среды Франции Моник Барбу прогнозирует, что убытки от засухи для страны составят от 10 до 15 млрд евро.