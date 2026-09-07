Латвия введет тарифы в размере 300% на грузы с зерном из России и Беларуси

Правительство Латвии планирует ввести 300-процентные пошлины на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку, а также разработать механизмы выявления зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс, цитирует LSM.

Премьер-министр во время заседания коалиции подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции среди стран Балтии, чтобы "российское зерно не использовало инфраструктуру региона". По этому вопросу он уже связался с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и планирует провести переговоры также с главой правительства Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Рига планирует ввести 300-процентную таможенную пошлину на перевозку зерна из России и Беларуси с целью ограничить его транзит через Латвию, отдавая приоритет интересам латвийских фермеров и выступая против возможного оборота зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.

По словам Кулбергса, также планируется организовывать проверки транзитных грузов и сотрудничать с украинской стороной и лабораториями для установления происхождения зерна.

После заседания правящей коалиции премьер-министр заявил журналистам, что Россия пытается максимально увеличить экспорт зерновых, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черное море для экспорта.

Как сообщалось, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.

В прошлом экспортном сезоне (июль 2025 года – июнь 2026 года) РФ экспортировала 46,3 миллиона тонн зерна, или 90% общего объема, через порты Черного и Азовского морей. Лишь один миллион тонн был отгружен через российские порты Балтийского моря.

Однако, по данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем запросов на отгрузку зерна в российские порты в Балтийском море уже достиг пяти миллионов тонн.

Кроме того, российские экспортеры всё больше обращают внимание на порты стран Балтии, главным образом Латвии, и ожидается, что объёмы отгрузок в сентябре резко вырастут.

Латвийская партия "Национальное объединение", входящая в коалицию, предлагает полностью запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.

Сообщалось, что Литва усиливает проверки российского зерна, транспортируемого через порт Клайпеда, в частности проверяет его происхождение.