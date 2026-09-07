Боснія та Герцеговина відкликає майже весь персонал посольства в Сербії через похорон Младича

Міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Елмедін Конакович анонсував майже повне відкликання персоналу дипломатичної місії країни в Сербії після того, як там поховали Ратко Младича – командувача армії боснійських сербів, засудженого за геноцид та воєнні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Televizija K3.

Глава МЗС Боснії та Герцеговини оголосив, що відкликає майже весь персонал з посольства в Белграді через присутність сербських посадовців на похороні Младича.

У дипломатичному представництві БіГ залишаться лише посол та консул, оскільки глава МЗС не має повноважень відкликати їх.

Консульські справи передадуть до дипломатичних та консульських представництв Боснії та Герцеговини у Хорватії та Чорногорії. Конакович заявив, що відносини із Сербією будуть зведені до "мінімально можливого рівня".

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич відреагував на таке рішення колеги, заявивши, що Белград не прийме "ані вибіркового правосуддя, ані уроків моралі від тих, хто наполегливо відмовляється зіткнутися зі своїм власним минулим".

7 вересня у Сербії відбулася поминальна служба і похорон командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого трибуналом у Гаазі за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Нагадаємо, Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня у в’язниці в Нідерландах. У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через запланований похорон Младича.

Перед цим Кос дала зрозуміти, що похорон Младича може вплинути на вступ Сербії до Євросоюзу. Низка європейських держав також засудили вшанування та похорон воєнного злочинця у Сербії.