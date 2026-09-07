Босния и Герцеговина отзывает почти весь персонал посольства в Сербии из-за похорон Младича

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович объявил о почти полном отзыве персонала дипломатической миссии страны в Сербии после того, как там похоронили Ратко Младича – командующего армией боснийских сербов, осужденного за геноцид и военные преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Televizija K3.

Глава МИД Боснии и Герцеговины объявил, что отзывает почти весь персонал из посольства в Белграде из-за присутствия сербских чиновников на похоронах Младича.

В дипломатическом представительстве БиГ останутся только посол и консул, поскольку глава МИД не имеет полномочий отозвать их.

Консульские дела будут переданы в дипломатические и консульские представительства Боснии и Герцеговины в Хорватии и Черногории. Конакович заявил, что отношения с Сербией будут сведены к "минимально возможному уровню".

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич отреагировал на такое решение своего коллеги, заявив, что Белград не примет "ни избирательного правосудия, ни уроков морали от тех, кто упорно отказывается столкнуться со своим собственным прошлым".

7 сентября в Сербии состоялись панихида и похороны командира боснийских сербов Ратко Младича, осуждённого трибуналом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в Нидерландах. В июле 2021 года Младич был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараева и геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, однако, считает его героем.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированных похорон Младича.

Перед этим Кос дала понять, что похороны Младича могут повлиять на вступление Сербии в Евросоюз. Ряд европейских государств также осудили чествование и похороны военного преступника в Сербии.