Трамп пригрозив заборонити продаж канадських літаків Bombardier у США 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що канадській аерокосмічній компанії Bombardier більше не слід дозволяти продавати свої літаки в США, якщо вона не перенесе своє виробництво на територію Штатів.

Про це Трамп написав у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Президент Сполучених Штатів наголосив, що Bombardier має почати виробництво літаків у США, якщо не хоче втратити американський ринок збуту.

"Якщо вони хочуть нашого ринку, вони мусять будувати тут і перестати ставитися до Америки як до "скарбнички", – написав Трамп.

Він заявив, що продукція компанії є "недостатньо якісною", а 50% її доходів забезпечують покупці зі США.

"Понад 50% їхніх доходів надходить зі Сполучених Штатів – вони живуть коштом американських покупців, американських компаній, американських аеропортів та американських послуг – і все це в той час, як Канада блокує діяльність наших ВЕЛИКИХ американських банків та компаній на всій території США", – написав Трамп, закликавши громадян США купувати американське.

У січні він вже пригрозив запровадити 50% тариф на всі літаки канадського виробництва, що продаються у США, та позбавити Канаду сертифікації літаків Bombardier, якщо Оттава не допустить на свій ринок американські Gulfstream.

Це стало новою гілкою торговельного протистояння між США та Канадою, яке загострилося в останні тижні.

Торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США.

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