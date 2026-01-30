Трамп пригрозив Канаді тарифами на літаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 50-відсотковий тариф на літаки канадського виробництва, а також зупинить їхню сертифікацію, якщо Оттава не допустить на свій ринок американські Gulfstream.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив Канаду у забороні продажу американських літаків Gulfstream та поставив їй ультиматум – 50% мит, якщо вона не виправить ситуацію.

"На підставі того, що Канада неправомірно, незаконно та наполегливо відмовлялася сертифікувати Gulfstream 500, 600, 700 та 800 – один з найбільш видатних, технологічно розвинених літаків, будь-коли створених, – ми скасовуємо сертифікацію їхніх Bombardier Global Express та всіх літаків, вироблених у Канаді, доки Gulfstream, велика американська компанія, не буде повністю сертифікована, як це мало статися багато років тому", – написав Трамп.

Як пише Bloomberg, таке рішення вдарить по американських перевізниках, які використовують літаки канадського виробництва Bombardier CRJ.

Зазначається, що реалізація погроз Трампа щодо відкликання сертифікації може призвести до приземлення близько 3 тисяч літаків, які належать великим корпораціям та приватним особам у США. При цьому компанія Bombardier має понад 2800 постачальників у 47 штатах США, а 64% її продажів у 2024 році припало саме на американський ринок.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Оттаві 100-відсотковим митним тарифом на всі канадські імпортні товари через торговельну угоду з Китаєм.

Також Трамп відкликав запрошення Канади приєднатися до його новоствореної Ради миру після того, як прем'єр-міністр Марк Карні, здається, роздратував американського президента своєю промовою у Давосі.

А напередодні стало відомо, що посадовці США зустрічалися з канадськими сепаратистами, які прагнуть незалежності провінції Альберта. Під час зустрічей вони нібито малі узгодити проведення референдуму про від’єднання від Канади.

