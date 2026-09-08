Трамп пригрозил запретить продажу канадских самолетов Bombardier в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что канадской аэрокосмической компании Bombardier больше не следует разрешать продавать свои самолеты в США, если она не перенесет свое производство на территорию Штатов.

Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Bombardier должна начать производство самолетов в США, если не хочет потерять американский рынок сбыта.

"Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь и перестать относиться к Америке как к "копилке", – написал Трамп.

Он заявил, что продукция компании "недостаточно качественна", а 50% её доходов обеспечивают покупатели из США.

"Более 50% их доходов поступает из Соединённых Штатов – они живут за счёт американских покупателей, американских компаний, американских аэропортов и американских услуг – и всё это в то время, как Канада блокирует деятельность наших БОЛЬШИХ американских банков и компаний на всей территории США", – написал Трамп, призвав граждан США покупать американское.

В январе он уже пригрозил ввести 50-процентную пошлину на все самолеты канадского производства, продаваемые в США, и лишить Канаду сертификации самолетов Bombardier, если Оттава не допустит на свой рынок американские Gulfstream.

Это стало новым витком торгового противостояния между США и Канадой, которое обострилось в последние недели.

Торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США.

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