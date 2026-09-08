Сибіга: Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали
Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що Росія здійснила масштабну атаку на Київ відразу після того, як посланці президента США покинули українську столицю.
Про це міністр написав у соцмережі Х у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга наголосив, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію, а удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором.
"Як тільки посланці президента США з питань миру покинули місто, Путін розпочав черговий масштабний і жахливий напад на Київ, завдавши шкоди житловим районам і вбивши щонайменше двох людей", – написав Сибіга.
Він закликав партнерів України не зволікати, щоб врятувати життя українців.
"Кожен перехоплювач, наданий Україні зараз, – це врятоване життя. Ракети, що є на складах, у тому числі ті, термін придатності яких добігає кінця, повинні використовуватися для захисту українського неба", – написав міністр.
Глава МЗС також закликав наслідувати приклад Німеччини та закрити всі "російські будинки" в Європі.
"Не можна дозволяти російським мережам впливу продовжувати діяти, поки Росія відмовляється припинити свою загарбницьку війну. Ми закликаємо наших союзників діяти та посилити тиск на агресора. Тиск на Москву сприяє дипломатії – він не перешкоджає їй. Сильніший тиск наближає мир", – резюмував Сибіга.
Російські окупанти в ніч на 8 вересня атакували Київ балістикою, внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, є загиблі та постраждалі.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на час візиту посланців Трампа до Києва та Москви Україна погодилась утримуватись від ударів по столиці РФ до кінця понеділка, і розраховувала на взаємну поведінку Росії.
У неділю ввечері, 6 вересня, посланці Трампа залишили Київ.
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