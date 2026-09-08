Сибига: Путин атаковал Киев, как только посланцы Трампа уехали

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия совершила масштабную атаку на Киев сразу после того, как посланцы президента США покинули украинскую столицу.

Об этом министр написал в соцсети X во вторник утром, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что российские баллистические ракеты говорят громче, чем слова Путина о дипломатии, а удар за ударом по жилым домам – не что иное, как бессмысленный террор.

"Как только посланцы президента США по вопросам мира покинули город, Путин начал очередное масштабное и ужасающее нападение на Киев, нанеся ущерб жилым районам и убив как минимум двух человек", – написал Сибига.

Он призвал партнеров Украины не медлить, чтобы спасти жизни украинцев.

"Каждый перехватчик, предоставленный Украине сейчас, – это спасённая жизнь. Ракеты, находящиеся на складах, в том числе те, срок годности которых подходит к концу, должны использоваться для защиты украинского неба", – написал министр.

Глава МИД также призвал последовать примеру Германии и закрыть все "русские дома" в Европе.

"Нельзя позволять российским сетям влияния продолжать действовать, пока Россия отказывается прекратить свою захватническую войну. Мы призываем наших союзников действовать и усилить давление на агрессора. Давление на Москву способствует дипломатии – оно не препятствует ей. Более сильное давление приближает мир", – резюмировал Сибига.

Российские оккупанты в ночь на 8 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что на время визита посланцев Трампа в Киев и Москву Украина согласилась воздерживаться от ударов по столице РФ до конца понедельника и рассчитывала на взаимное поведение со стороны России.

В воскресенье вечером, 6 сентября, посланцы Трампа покинули Киев.

Читайте также подробную статью "ЕП": Любовь к "режиму" и задания от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве