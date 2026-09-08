У Канаді відреагували на погрозу Трампа бойкотувати авіавиробника Bombardier

Прем'єр-міністерка Квебеку Крістін Фрешетт відреагувала на погрозу президента США заборонити канадській аерокосмічній компанії Bombardier продавати продукцію у Сполучених Штатах, якщо та не перенесе виробництво на територію США.

Про це Фрешетт написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Квебеку зазначила, що зв’язалася з Еріком Мартелем, генеральним директором Bombardier, щоб запевнити його у повній підтримці.

"Я не буду відповідати на провокацію провокацією. Bombardier – це гордість Квебеку, візитівка нашої економіки та провідний гравець нашої аерокосмічної галузі. За цією компанією стоять тисячі квебекських працівників, які прославляють наш професійний досвід у всьому світі", – написала Фрешетт.

Квебек, додала вона, не дозволить нікому диктувати, де його підприємства мають виробляти продукцію, щоб отримати доступ до ринку.

"Ми рішуче захищатимемо наші підприємства, наших працівників та наш досвід", – пообіцяла Фрешетт.

7 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що канадській аерокосмічній компанії Bombardier більше не слід дозволяти продавати свої літаки в США, якщо вона не перенесе своє виробництво на територію Штатів.

У січні він вже пригрозив запровадити 50% тариф на всі літаки канадського виробництва, що продаються у США, та позбавити Канаду сертифікації літаків Bombardier, якщо Оттава не допустить на свій ринок американські Gulfstream.

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