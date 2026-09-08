В Канаде отреагировали на угрозу Трампа бойкотировать авиапроизводителя Bombardier

Премьер-министр Квебека Кристин Фрешетт отреагировала на угрозу президента США запретить канадской аэрокосмической компании Bombardier продавать продукцию в Соединенных Штатах, если та не перенесет производство на территорию США.

Об этом Фрешетт написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Квебека отметила, что связалась с Эриком Мартелем, генеральным директором Bombardier, чтобы заверить его в полной поддержке.

"Я не буду отвечать на провокацию провокацией. Bombardier – это гордость Квебека, визитная карточка нашей экономики и ведущий игрок нашей аэрокосмической отрасли. За этой компанией стоят тысячи квебекских работников, которые прославляют наш профессиональный опыт во всем мире", – написала Фрешетт.

Квебек, добавила она, не позволит никому диктовать, где его предприятия должны производить продукцию, чтобы получить доступ к рынку.

"Мы будем решительно защищать наши предприятия, наших работников и наш опыт", – пообещала Фрешетт.

7 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что канадской аэрокосмической компании Bombardier больше не следует разрешать продавать свои самолеты в США, если она не перенесет свое производство на территорию Штатов.

В январе он уже пригрозил ввести 50-процентный тариф на все самолеты канадского производства, продаваемые в США, и лишить Канаду сертификации самолетов Bombardier, если Оттава не допустит на свой рынок американские Gulfstream.

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