Премьер-министр Дании о "захватнической карте" Трампа: гренландцы не хотят быть американцами

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гренландцы не хотят быть американцами, после того как президент США Дональд Трамп опубликовал карту с американским флагом, покрывающим в том числе Гренландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.

7 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию, на которой изображена карта, где, среди прочего, Гренландия покрыта американским флагом.

Во время интервью в Гренландии премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на публикацию этой карты. "Правительство Гренландии и народ Гренландии неоднократно заявляли, что не хотят быть американцами", – сказала Фредериксен.

Она добавила, что это послание можно повторить и сегодня.

"Надеюсь, что у никого нет по этому поводу сомнений – ни в США, ни в остальном мире. Именно народ Гренландии должен решать своё будущее. И, конечно, Гренландия не продаётся", – заявила глава правительства Дании.

Как сообщалось, из-за этой карты МИД Исландии вызвал посла США.

Трамп не уточнил, почему он опубликовал карту, и к публикации не было добавлено ни одного комментария.

В то же время примечательно, что утром 7 сентября Гренландия, Дания и Европейский Союз подписали соглашение об инвестировании в более мощную спутниковую сеть.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно объявила о дополнительных инвестициях в размере 200 млн евро в Гренландию в течение следующих двух лет.