Суд ЄС став на бік IKEA у спорі з ультраправою партією з Бельгії

Суд ЄС став на бік шведської меблевої компанії IKEA у справі проти бельгійської ультраправої партії Vlaams Belang ("Фламандський інтерес"), яка використала елементи бренду в антиімміграційній політичній кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це суд повідомив у вівторок.

У 2022 році Vlaams Belang представила так званий "план IKEA" – програму реформування імміграційної політики Бельгії. Назва кампанії була розшифровкою абревіатури IKEA – "Immigratie Kan Echt Anders", що перекладається як "Імміграція справді може бути іншою".

Для оформлення кампанії партія використала синьо-жовтий логотип IKEA, а також персонажів, стилізованих під ілюстрації з інструкцій зі складання меблів шведської компанії.

В IKEA тоді заявили, що не хочуть, аби бренд використовували для створення враження, що компанія підтримує певні політичні позиції.

У листопаді 2022 року IKEA подала позов проти Vlaams Belang у бельгійський суд, звинувативши партію в порушенні законодавства про торговельні марки. Бельгійський суд звернувся до Суду ЄС із проханням роз'яснити, як у такій ситуації слід збалансувати право на свободу вираження поглядів і право компанії захищати свою торговельну марку.

Суд ЄС зрештою вирішив, що політична партія не може безумовно прикриватися свободою слова для використання відомої торговельної марки. Суд постановив, що у справі Vlaams Belang використання бренду IKEA могло завдати значної шкоди його репутації, а тому права та інтереси IKEA можуть переважати право партії на свободу вираження поглядів і політичну пародію.

"Власник торгової марки, що має репутацію, може заборонити використання цієї марки політичною партією, якщо остання не довела, що її свобода вираження поглядів має пріоритет над правами та інтересами цього власника", – заявив суд.

На рішення, зокрема, вплинув той факт, що Vlaams Belang не мала жодного стосунку до діяльності IKEA, а також те, що люди могли сприйняти використання бренду як ознаку підтримки кампанії партії з боку компанії. Тепер справа повернеться до бельгійського суду.

Нагадаємо, торік польського депутата від "Конфедерації" затримали і оштрафували в магазині IKEA.

Також у Польщі виник скандал через "загублені" на складі IKEA протитанкові міни.