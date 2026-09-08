Суд ЕС встал на сторону IKEA в споре с ультраправой партией из Бельгии

Суд ЕС встал на сторону шведской мебельной компании IKEA в деле против бельгийской ультраправой партии Vlaams Belang ("Фламандский интерес"), которая использовала элементы бренда в антииммиграционной политической кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом суд сообщил во вторник.

В 2022 году Vlaams Belang представила так называемый "план IKEA" – программу реформирования иммиграционной политики Бельгии. Название кампании было расшифровкой аббревиатуры IKEA – "Immigratie Kan Echt Anders", что переводится как "Иммиграция действительно может быть другой".

Для оформления кампании партия использовала сине-желтый логотип IKEA, а также персонажей, стилизованных под иллюстрации из инструкций по сборке мебели шведской компании.

В IKEA тогда заявили, что не хотят, чтобы бренд использовали для создания впечатления, будто компания поддерживает определённые политические позиции.

В ноябре 2022 года IKEA подала иск против Vlaams Belang в бельгийский суд, обвинив партию в нарушении законодательства о товарных знаках. Бельгийский суд обратился в Суд ЕС с просьбой разъяснить, как в такой ситуации следует сбалансировать право на свободу выражения мнений и право компании защищать свою торговую марку.

Суд ЕС в конечном итоге решил, что политическая партия не может безоговорочно прикрываться свободой слова для использования известной торговой марки. Суд постановил, что в деле Vlaams Belang использование бренда IKEA могло нанести значительный ущерб его репутации, а потому права и интересы IKEA могут преобладать над правом партии на свободу выражения мнений и политическую пародию.

"Владелец торговой марки, имеющей репутацию, может запретить использование этой марки политической партией, если последняя не доказала, что её свобода выражения мнения имеет приоритет над правами и интересами этого владельца", – заявил суд.

На решение, в частности, повлиял тот факт, что Vlaams Belang не имела никакого отношения к деятельности IKEA, а также то, что люди могли воспринять использование бренда как признак поддержки кампании партии со стороны компании. Теперь дело вернется в бельгийский суд.

Напомним, в прошлом году польского депутата от "Конфедерации" задержали и оштрафовали в магазине IKEA.

Также в Польше разразился скандал из-за "потерянных" на складе IKEA противотанковых мин.