Германия профинансировала поставку партии энергетического оборудования для одной из областей Украины

Германия выделила средства на закупку новой партии энергетического оборудования на сумму свыше 640 тысяч евро для Днепропетровской области.

Об этом сообщило Министерство энергетики в социальной сети X во вторник, 8 сентября, пишет "Европейская правда".

В Минэнерго сообщили, что Германия через Фонд энергетической поддержки Украины профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму 640 780 евро для Днепропетровской области.

Отмечается, что в партию вошли трехполюсные распределительные устройства в металлическом корпусе и блок управления.

"Это оборудование поможет энергетикам безопасно управлять потоками электроэнергии, изолировать поврежденные участки сети и быстрее восстанавливать электроснабжение после российских атак", – пояснили в ведомстве.

7 сентября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО на уровне постоянных представителей, в ходе которого украинская сторона передала союзникам перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

8 сентября стало известно, что Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (116 млн евро) на пакет средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, включающий ракеты для Patriot.