Меркель після тріумфу "АдН" на сході Німеччини: моє серце обливається кров’ю

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка належить до партії ХДС, висловилася щодо результатів виборів у Саксонії-Ангальт, на яких тріумфувала ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Меркель прокоментувала успіх партії "АдН" під час бесіди з науковицею та публіцисткою Міріам Мекель на сцені в Кельні.

"Це переломний момент, справжній переломний момент, який ми переживаємо в історії Федеративної Республіки Німеччини", – сказала Меркель.

Вона також додала: "Мені, як члену ХДС серце обливається кров’ю, це я мушу щиро сказати".

Колишня канцлерка також зазначила, що інші партії мають зважати на успіхи "АдН" у соціальних мережах.

Щодо дискусії навколо "брандмауера" – тобто принципової відмови німецьких партій від співпраці з ультраправими на будь-якому рівні влади – Меркель зазначила, що партіям варто менше зосереджуватися на "АдН", натомість треба чітко визначити власні політичні пріоритети.

"З цього випливає, що я не можу мати нічого спільного з цією партією", – сказала колишня канцлерка.

Як повідомлялося, після перемоги "АдН" на виборах 6 вересня у землі Саксонія-Ангальт у Німеччині запланували нові масові акції протесту проти правого екстремізму та на підтримку демократії.

У понеділок ввечері біля Бранденбурзьких воріт у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

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