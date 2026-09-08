Меркель после триумфа "АдГ" на востоке Германии: мое сердце обливается кровью

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, являющаяся членом партии ХДС, высказалась по поводу результатов выборов в Саксонии-Анхальт, на которых одержала победу ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Меркель прокомментировала успех партии "АдГ" во время беседы с ученым и публицистом Мириам Мекель на сцене в Кельне.

"Это переломный момент, настоящий переломный момент, который мы переживаем в истории Федеративной Республики Германии", – сказала Меркель.

Она также добавила: "Мне, как члену ХДС, сердце обливается кровью, это я должна честно сказать".

Бывшая канцлерша также отметила, что другие партии должны учитывать успехи "АдГ" в социальных сетях.

Что касается дискуссии вокруг "брандмауэра" – то есть принципиального отказа немецких партий от сотрудничества с ультраправыми на любом уровне власти – Меркель отметила, что партиям следует меньше сосредотачиваться на "АдГ", а вместо этого нужно четко определить собственные политические приоритеты.

"Из этого следует, что я не могу иметь ничего общего с этой партией", – сказала бывшая канцлер.

Как сообщалось, после победы "АдГ" на выборах 6 сентября в земле Саксония-Анхальт в Германии запланировали новые массовые акции протеста против правого экстремизма и в поддержку демократии.

В понедельник вечером у Бранденбургских ворот в Берлине собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.