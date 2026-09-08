Франція хоче заборонити торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями

Французький міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна планує припинити торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Барро заявив, що Західний берег перебуває на межі вибуху: "безконтрольна експансія поселень, що порушує міжнародне право, сплеск насильства з боку екстремістських поселенців проти палестинців, а також терористичні акти".

"Ця токсична ситуація становить серйозну образу гідності палестинського народу. Вона ставить під загрозу безпеку Ізраїлю, якій Франція залишається непохитно відданою. Вона підриває концепцію "двох держав" – єдину альтернативу стану безперервної війни", – сказав він.

Французький міністр запевнив у відданості безпеці Ізраїлю, але водночас наголосив, що ізраїльська влада повинна "покласти край незаконній діяльності з будівництва поселень та нестерпному насильству, що її супроводжує".

"Франція не може через свою торгівлю підтримувати ситуацію, яка загрожує безпеці як ізраїльтян, так і палестинців, а також миру та стабільності в регіоні. Європа повинна дотримуватися тих самих стандартів", – додав він.

1 вересня писали, що Велика Британія найближчими тижнями оприлюднить "комплексний" пакет заходів щодо незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.