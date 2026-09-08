Франция намерена запретить торговлю с незаконными израильскими поселениями

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна планирует прекратить торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Барро заявил, что Западный берег находится на грани взрыва: "бесконтрольная экспансия поселений, нарушающая международное право, всплеск насилия со стороны экстремистских поселенцев против палестинцев, а также террористические акты".

"Эта токсичная ситуация представляет собой серьезное оскорбление достоинства палестинского народа. Она ставит под угрозу безопасность Израиля, которой Франция остается непоколебимо верна. Она подрывает концепцию "двух государств" – единственную альтернативу состоянию непрекращающейся войны", – сказал он.

Французский министр заверил в приверженности безопасности Израиля, но в то же время подчеркнул, что израильские власти должны "положить конец незаконной деятельности по строительству поселений и сопутствующему ей невыносимому насилию".

"Франция не может своей торговлей поддерживать ситуацию, которая угрожает безопасности как израильтян, так и палестинцев, а также миру и стабильности в регионе. Европа должна придерживаться тех же стандартов", – добавил он.

1 сентября сообщалось, что Великобритания в ближайшие недели обнародует "комплексный" пакет мер в отношении незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.