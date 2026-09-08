Глава МЗС Нідерландів: ескалація з боку РФ – сигнал, що наш тиск працює

Міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен вважає, що ескалація гібридної війни з боку Росії є свідченням того, що західний тиск є ефективним.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Вільнюса.

Берендсен зазначив, що Європа надає все більшу підтримку Україні та посилює тиск на Росію, щоб спонукати задуматись про переговори.

"Ми бачимо певну ескалацію з боку РФ – що демонструє, що цей тиск працює, і саме тому вони вдаються до ескалації", – сказав міністр.

Нагадаємо, офіційний Берлін закликає до нових санкцій ЄС проти Росії через появу дрона з вибухівкою у Лейпцигу.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Путін може погодитись на деескалацію заради Трампа.



