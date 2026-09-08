Глава МИД Нидерландов: эскалация со стороны РФ – сигнал о том, что наше давление работает

Министр иностранных дел Нидерландов Томас Берендсен считает, что эскалация гибридной войны со стороны России свидетельствует о том, что давление Запада является эффективным.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Вильнюс.

Берендсен отметил, что Европа оказывает всё большую поддержку Украине и усиливает давление на Россию, чтобы заставить её задуматься о переговорах.

"Мы видим определённую эскалацию со стороны РФ – это демонстрирует, что давление работает, и именно поэтому они прибегают к эскалации", – сказал министр.

Напомним, официальный Берлин призывает к новым санкциям ЕС против России из-за появления дрона со взрывчаткой в Лейпциге.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что Путин может согласиться на деэскалацию ради Трампа.