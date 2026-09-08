Премьер Дании встревожена худшим в истории результатом образовательного теста для школьников PISA

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обеспокоена неутешительным результатами универсального образовательного теста для школьников PISA, которые оказались худшими в истории – и не только в Дании.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что результат теста PISA среди датских школьников в этом году – продемонстрировавший существенную деградацию знаний и навыков по математике и пониманию текста – вызывает серьезную тревогу.

"Необходимо улучшать ситуацию в наших школах, укреплять авторитет учителей и в не меньшей степени – спокойствие в классах", – заявила премьер-министр.

Она связывает ухудшение результатов прежде всего с широким распространением среди детей мобильных телефонов и неконтролируемым доступом к социальным сетям и цифровому контенту.

"Экраны разрушают способность наших детей к концентрации внимания", – отметила Метте Фредериксен.

Исторически худшие результаты PISA были зафиксированы также в соседней Швеции по тем же направлениям, сообщает SVT. Больше всего просели математические знания и навыки понимания текста.

Напомним, в последнее время ряд европейских стран уже ввели или готовят ограничения на использование смартфонов и планшетов в школе. Так, в Польше соответствующий закон вступил в силу перед началом текущего учебного года. В Чехии запрет планируется ввести с сентября 2027 года.