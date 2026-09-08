У Молдові затримали ймовірного шпигуна ФСБ

У Кишиневі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигуванні для російських спецслужб.

Про це повідомляє Tv8, пише "Європейська правда".

Чоловіка підозрюють у збиранні інформації про військові об’єкти в Молдові. Зараз 49-річний громадянин Азербайджану опинився за ґратами. Як повідомляє поліція, він збирався влаштовувати диверсії на території Молдови та України.

Правоохоронці почали стежити за ним у серпні, дізнавшись, що його нібито завербували особи, які працювали на ФСБ.

Слідчі стверджують, що підозрюваний цікавився не лише військовими об’єктами в Молдові, а й об’єктами США, розташованими на території Молдови. Зібрана інформація мала надійти до так званого координатора з російських спецслужб.

Під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваного мобільний телефон. Перевірка виявила зв’язки з чоловіком, який нібито представився співробітником ФСБ.

Підозрюваного помістили під варту на 30 днів. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Румунії затримали громадянина Росії, який міг готувати диверсії на території країни. А німецька поліція заарештувала підозрюваного в організації серії інцидентів біля об’єктів електропостачання.