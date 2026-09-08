Вступление в ЕС: Венгрия до сих пор не сообщила Украине свои требования для открытия новых кластеров

Несмотря на заявления венгерских чиновников о том, что они ожидают от Украины определенных шагов для продвижения на пути в ЕС, Будапешт не предоставляет Киеву подробностей.

Об этом заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в МИД, пресс-секретарь министерства Георгий Тихий.

Дипломат пояснил, что Украина по официальным каналам пытается выяснить позицию Венгрии и причины, по которым она блокирует открытие следующих кластеров.

"Мы практически ежедневно ведем переговоры с нашими венгерскими партнерами и с ЕС, чтобы избежать искусственных задержек в переговорном процессе. К сожалению, но даже (на встречах) в закрытых форматах, где Венгрия не соглашалась на открытие кластеров, их предостережения звучали лишь в общем ключе. То есть нам даже непонятно, почему снова создаются какие-то препятствия", – заявил он.

Тихий опроверг мнение, что Украина просит об ускоренной процедуре. "Мы не считаем, что это какое-то ускоренное движение в сторону Европейского Союза, это абсолютно merit based approach, подход, основанный на заслугах", – подчеркнул он.

Георгий Тихий добавил, что Украина располагает информацией об участии представителей прежней власти Венгрии в создании препятствий на пути Украины в ЕС.

"В течение 17 месяцев правительство Виктора Орбана блокировало открытие кластеров, хотя Украина выполнила все условия для этого. Но даже потеряв власть, команда Орбана продолжает срывать нормализацию отношений Венгрии с Украиной", – заявил он.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что требует Венгрия в обмен на открытие кластеров для Украины, однако этим требованиям не хватало конкретики. Также сообщалось, что Будапешт сообщил об этом ЕС, а не Украине.

До этого венгерские власти снова заблокировали открытие кластеров 2 и 3 для Украины.

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