Писториус анонсировал проект "Купол над городом" для защиты городов Украины от атак России

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом" (City Dome), цель которого – создание щита для защиты украинских городов от атак российских ракет и дронов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Писториус заявил перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое проходит 8 сентября в формате видеоконференции.

Германия присоединяется к проекту "Купол над городом", призванному защитить города Украины от атак РФ.

"Я рад, что важный проект City Dome сейчас реализуется. В рамках этого проекта Германия поддержит создание щита для защиты украинских городов от атак беспилотников и ракет", – сообщил Писториус.

Он добавил, что, помимо укрепления противовоздушной обороны Украины, Германия вносит значительный вклад в наращивание других потенциалов Вооруженных сил Украины.

"Мы будем продолжать непрерывные поставки беспилотников и боеприпасов большой дальности для стабилизации фронта. Помимо текущих мер поддержки, Германия профинансирует несколько десятков тысяч снарядов большой дальности для артиллерии. Боеприпасы будут закуплены через Британский консорциум артиллерии и противовоздушной обороны и предоставлены Украине", – рассказал министр обороны Германии.

Как сообщала "Европейская правда", также Украина закупит несколько тысяч ракет IRIS-T в Германии на средства Евросоюза.

Кроме того, 8 сентября на "Рамштайне" Германия объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Также стало известно, что ЕС согласился на закупку ракет для Patriot для Украины на 3,2 млрд евро.

В свою очередь, Великобритания выделяет 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.