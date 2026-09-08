Румыния подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства

Румыния подняла в воздух два истребителя после того, как зафиксировала нарушение своего воздушного пространства.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 8 сентября, в 16:47 система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель в 18 км к северу от города Роман.

После этого в ряде населенных пунктов объявили воздушную тревогу, а два самолета F-18 поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Несмотря на то, что в Минобороны Румынии не указали, какого характера была угроза, соседняя Молдова заявила, что около 16:20 на ее территорию залетел беспилотник, предположительно "Шахед".

В ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пролет российских беспилотников в воздушном пространстве страны в ночь на 27 августа, в день, когда Молдова отмечает День независимости, – это "запугивание".