В МЗС розповіли про креативну ідею, як передати Україні заморожені російські активи

Український уряд наполягає, що ЄС може створити механізм використання заморожених активів РФ на користь України, і вже передав у ЄС відповідну пропозицію.

Про це заявив, відповідаючи на запитання Європейської правди на брифінгу у МЗС, речник міністерства Георгій Тихий.

Дипломат нагадав, що величезний дефіцит бюджету України, який зростає через інтенсифікацію російських обстрілів, лишається одним з найбільш нагальних питань. При цьому український уряд переконаний, що найбільш очевидним шляхом вирішення цієї проблеми є використання активів російського центробанку та інших знерухомлених коштів держави-агресора.

"Коли є потреби в захисті України від російської агресії, і в ЄС лежать російські кошти – нелогічно використовувати кошти європейських платників податків. Було би абсолютно логічно використати саме ці заморожені активи", – пояснив він.

Тихий нагадав, що попри скепсис з боку Бельгії, Україна послідовно піднімає це питання. Зокрема, міністр Андрій Сибіга заявляв про це під час візиту до Києва міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево. "Також було звернення низки європейських країн до Єврокомісії з пропозицією відновити цю дискусію, бо використати ці активи на користь України – буде чесно і справедливо", – додав він.

Тихий наголосив, що не йдеться про просте перерахування коштів Україні.

"Без креативу тут, на жаль, не обійдеться. Креатив потрібен, щоби подолати застереження, які є", – пояснив він.

"В України є конкретна пропозиція, вже передана від Міністерства фінансів європейській стороні, про (те, щоби створити) механізм європейського рівня, якому можна буде передати в розпорядження ці кошти. Рішення про їх фактичне використання на потреби оборони, стійкості і відновлення України буде ухвалюватися вже колективно, з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу", – розповів він про обриси цієї ініціативи. Такий підхід, як вважають в МЗС, може зняти занепокоєння Бельгії, де перебуває левова частка коштів ЦБ РФ, про потребу розподілити відповідальність між державами ЄС.

Георгій Тихий наголосив, що Україна сподівається на швидке ухвалення рішення.

"Ми вважаємо, що у найближчі тижні цей процес можна зрушити з мертвої точки і загалом вирішити це питання. Нам ці кошти потрібні зараз для закриття дефіциту", – заявив він..

Нещодавно, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що дискусія про заморожені активи Росії продовжиться.

Однак в уряді Бельгії досі кажуть, що мають застереження щодо використання заморожених активів.

Перед цим уряд Бельгії відмовився від ідеї передати заморожені росактиви Україні і застерегли Київ від повернення до цієї теми.