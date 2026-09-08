В МИД рассказали о креативной идее, как передать Украине замороженные активы РФ

Украинское правительство настаивает, что ЕС может создать механизм использования замороженных активов РФ в интересах Украины, и уже направило в ЕС соответствующее предложение.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства Георгий Тихий, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в МИД.

Дипломат напомнил, что огромный дефицит бюджета Украины, который растет из-за интенсификации российских обстрелов, остается одним из самых насущных вопросов. При этом украинское правительство убеждено, что наиболее очевидным путем решения этой проблемы является использование активов российского ЦБ и других замороженных средств государства-агрессора.

"Когда существует необходимость в защите Украины от российской агрессии, а в ЕС находятся российские средства, нелогично использовать средства европейских налогоплательщиков. Было бы совершенно логично использовать именно эти замороженные активы", – пояснил он.

Тихий напомнил, что, несмотря на скептицизм со стороны Бельгии, Украина последовательно поднимает этот вопрос. В частности, министр Андрей Сибига заявлял об этом во время визита в Киев министра иностранных дел Бельгии Максима Прево. "Также было обращение ряда европейских стран к Еврокомиссии с предложением возобновить эту дискуссию, потому что использовать эти активы в пользу Украины – будет честно и справедливо", – добавил он.

Тихий подчеркнул, что речь не идет о простом перечислении средств Украине.

"Без креатива здесь, к сожалению, не обойтись. Креатив нужен, чтобы преодолеть имеющиеся оговорки", – пояснил он.

"У Украины есть конкретное предложение, уже переданное Министерством финансов европейской стороне, о (создании) механизма европейского уровня, которому можно будет передать в распоряжение эти средства. Решение об их фактическом использовании на нужды обороны, устойчивости и восстановления Украины будет приниматься уже коллективно, с распределенной ответственностью всех правительств Европейского Союза", – рассказал он об общих чертах этой инициативы. Такой подход, как считают в МИД, может снять опасения Бельгии, где находится львиная доля средств ЦБ РФ, относительно необходимости распределения ответственности между государствами ЕС.

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина надеется на скорейшее принятие решения.

"Мы считаем, что в ближайшие недели этот процесс можно сдвинуть с мертвой точки и в целом решить этот вопрос. Нам эти средства нужны сейчас для покрытия дефицита", – заявил он.

Недавно главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что обсуждение замороженных активов России продолжится.

Однако в правительстве Бельгии по-прежнему заявляют, что имеют оговорки относительно использования замороженных активов.

Ранее правительство Бельгии отказалось от идеи передать замороженные российские активы Украине и предостерегло Киев от возвращения к этой теме.