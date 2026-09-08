Глава дипломатического ведомства ЕС посетила литовско-белорусскую границу

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас в ходе своего визита в Литву посетила границу страны с Беларусью.

Об этом она сообщила в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Каллас отметила, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко превратил страну в "плацдарм для российской войны".

"Его режим угрожает европейским соседям и использует нелегальную миграцию как оружие против них", – подчеркнула она.

Глава дипломатического ведомства ЕС рассказала, что во вторник, 8 сентября, посетила контрольно-пропускной пункт Падваронис на литовско-белорусской границе вместе с министром внутренних дел Мартинасом Кателинасом.

"Сложность туннелей для незаконной перевозки мигрантов свидетельствует об организованной поддержке и является весомыми признаками того, что Минск оказывает в этом содействие", – отметила она.

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Каллас подчеркнула, что безопасность границ Литвы является общей ответственностью Европы.

"Мы должны ускорить реализацию инициативы "Наблюдение за восточным флангом" в тесном сотрудничестве с НАТО и продолжать давление санкциями", – подытожила дипломатка.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны-члена НАТО.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на днях предупредила, что Россия может использовать территорию Беларуси для эскалации напряженности и провокаций в отношении стран-членов НАТО.

Впрочем, главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулонис заявил, что литовская разведка пока не видит усиления угрозы со стороны Беларуси.