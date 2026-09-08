У німецькому Кельні – багатотисячна демонстрація проти правого екстремізму

У німецькому Кельні тисячі людей вийшли на демонстрацію проти правого екстремізму у зв’язку з перемогою на земельних виборах в Саксонії-Ангальт ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Handelsblatt, пише "Європейська правда".

За оцінками поліції, на демонстрацію проти правого екстремізму у Кельні вийшли близько 9000 людей. Акцію проводили з гаслом "Зупинимо правий екстремізм у Саксонії-Ангальт і всюди – зміцнюймо демократію".

"У ситуації, коли праві екстремісти можуть вперше прийти до влади в одній з німецьких земель, ми, демократи, хочемо і зобов’язані чітко і гучно сказати своє слово", – заявили у громадській ініціативі, що скликала акцію.

В аргументації щодо проведення протесту заявили про важливість дистанціюватися від співпраці з "АдН" у земельних парламентах та у громадянському суспільстві, про важливість захисту конституційних прав, протидії расизму та антисемітизму.

Багатотисячний протест відбувся також у Берліні та в сусідньому Потсдамі.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на недільних виборах у Саксонії-Ангальт зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії ХДС за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.